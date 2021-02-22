Olayı kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." paylaşımında bulunmuştu.

ÇELİK : AHLAKSIZ VE SALDIRGAN DİL HERKES TARAFINDAN LANETLENMELİDİR

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aşağılık paylaşıma şu tepkiyi göstermişti;

"Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz."

KURTULMUŞ: İNSANLIK DIŞI BİR SALDIRIDIR

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.