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    • 22.02.2021 19:16
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    Grup Başkanvekili 'e sapıkça sözler sarf eden , yazarı çıktı

    Sosyal medya hesabından Grup Başkanvekili 'in namusuna dil uzatan gazetesinde spor yazarlığı yaptığı ortaya çıktı. Sözcü ise Yaşar'ı koruyan bir haber yayınladı. Sapıkça sözlerin faili Mert Yaşar'ın kirli bağlantısı haberimizde...

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Namusa dil uzatan Mert Yaşar Sözcü yazarı çıktı

    AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak ahlaksız bir dille namusuna dil uzatan Avukat Mert Yaşar'ın bağlantıları gün yüzüne çıkıyor.

    AHLAKSIZLIK BÜYÜK İNFİALE NEDEN OLUNCA SİLDİ

    İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da çukur hakaretleri nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Yaşar, büyük infial oluşturan ahlaksız sözlerini dün gece silmişti. Öte yandan Adalet Bakanlığı avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.

    MERT YAŞAR SÖZCÜ YAZARLIĞI YAPMIŞ

    Sapkın sözlerin faili Yaşar'ın 2017-2018 yılları arasında Sözcü gazetesinde spor yazarlığı yaptığı belirlendi.

    SÖZCÜ, MERT YAŞAR'I KORUDU

        Yaşar'ın yakın tarihlerde yazarlığını yaptığı Sözcü gazetesinin hem internet sitesinden hem sosyal paylaşım hesabından Yaşar'ın ahlaksızlığını koruyan bir dille haberi gizleyerek vermesi gözlerden kaçmadı.

        Mezkur haberde, eski yazarı Mert Yaşar'ın ismi ve soy isminin baş harflerinin kodlanması tepki çekti.

        Yaşar'ın çirkin sözlerine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bakanlar ve AK Parti'den sert tepki geldi.

        SOYLU: SOSYAL MEDYADAN YAPILAN, İNSANLIK DIŞIDIR, AHLAKSIZLIKTIR

        Zengin'e geçmiş olsun dileğinde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Özlem Zengin'e sosyal medyadan yapılan, insanlık dışıdır, ahlaksızlıktır. Gereği yapılıyor. Sosyal medyada kişilik / itibar suikastleri, hakaret ve sövgüler sistematik saldırı mekanizması oldu. Tekerrür etmemesi için acilen adım atılmalıdır" ifadesini kullandı.

        ALTUN: BU HAYSİYETSİZLİK KARŞISINDA ACABA MUHALEFET NE YAPACAK

        Olayı kamuoyuna duyuran Cumhurbaşkanlığı Fahrettin Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." paylaşımında bulunmuştu.

        ÇELİK: AHLAKSIZ VE SALDIRGAN DİL HERKES TARAFINDAN LANETLENMELİDİR

        AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik aşağılık paylaşıma şu tepkiyi göstermişti;

        "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'e çirkin ve ahlaksız bir dille saldıranları kınıyoruz. Bu saldırılara siyasi olarak hakettiği cevabı vermeye devam edeceğiz. Hukuk önünde bu çirkinliklerin ve ahlaksızlıkların hesabı sorulacaktır. Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin'i hedef alan bu ahlaksız ve saldırgan dil herkes tarafından lanetlenmelidir. Bu dili kullanabilen birinin her türlü kötülüğün peşinden koşacağına kuşkumuz yok. Kötülüğün ahlaksız dilini mahkum ediyoruz."

        KURTULMUŞ: İNSANLIK DIŞI BİR SALDIRIDIR

        AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Grup Başkanvekilimiz Özlem Zengin Hanıma yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. İnsan onuru ve izzetini ayaklar altına alan bu kirli tavır, toplum vicdanını da yaralayan insanlık dışı bir saldırıdır. Gereken hukuki sürecin işletileceğine eminiz." ifadesini kullandı.

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