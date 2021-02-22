AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'in açıklamalarını sosyal medya hesabından paylaşarak ahlaksız bir dille namusuna dil uzatan Avukat Mert Yaşar'ın bağlantıları gün yüzüne çıkıyor.
AHLAKSIZLIK BÜYÜK İNFİALE NEDEN OLUNCA SİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın da çukur hakaretleri nedeniyle hakkında soruşturma başlattığı Yaşar, büyük infial oluşturan ahlaksız sözlerini dün gece silmişti. Öte yandan Adalet Bakanlığı avukat ve ara bulucu Mert Yaşar hakkında disiplin soruşturması başlatmıştı.
MERT YAŞAR SÖZCÜ YAZARLIĞI YAPMIŞ
Sapkın sözlerin faili Yaşar'ın 2017-2018 yılları arasında Sözcü gazetesinde spor yazarlığı yaptığı belirlendi.
SÖZCÜ, MERT YAŞAR'I KORUDU