Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, ilkel bir İngiliz geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

FAHRETTİN ALTUN: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

Mert Yaşar'ın bu paylaşımı her kesimden büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Mert Yaşar'ın ağır hakaretine sert tepki gösterdi. Altun, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Mert Yaşar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.