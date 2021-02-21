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    • 22.02.2021 02:12
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    Hukukçu , li 'e ağza alınmayacak ahlaksız sözler sarf etti

    Avukat ve Hukukçu , üzerinden Grup Başkanvekili 'e iğrenç bir hakaret savurdu. İletişim Başkanı , Özlem Zengin hakkında yapılan paylaşıma sert çıkarak, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

    Mert Yaşar, AK Partili Özlem Zengin'e ahlaksız sözler

    Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, ilkel bir İngiliz geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

    FAHRETTİN ALTUN: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"

    Mert Yaşar'ın bu paylaşımı her kesimden büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Mert Yaşar'ın ağır hakaretine sert tepki gösterdi. Altun, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Mert Yaşar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

    Altun, sürecin olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

    Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." paylaşımında bulundu.
        Haberler Güncel Hukukçu Mert Yaşar, AK Partili Özlem Zengin'e ağza alınmayacak ahlaksız sözler sarf etti