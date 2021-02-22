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    • 22.02.2021 09:16
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    li 'i hedef alan hakaret dolu paylaşımı nedeniyle hakkında soruşturma

    Son dakika haberi... Avukat ve Hukukçu , sosyal medya üzerinden Başkanvekili 'e hakaret ETTİ. Milletvekili Özlem Zengin hakkında sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma başlatıldı. Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.

    Özlem Zengin hakkındaki çirkin paylaşıma soruşturma

    Başsavcılığı, bir sosyal paylaşım sitesinde Başkanvekili 'e ilişkin sözleri nedeniyle isimli kullanıcı hakkında resen soruşturma başlattı.

    Başsavcılıktan yapılan açıklamada, bir sosyal paylaşım sitesinde Mert Yaşar isimli kullanıcı tarafından Milletvekili Özlem Zengin'e yönelik sarf edilen sözler nedeniyle resen soruşturma başlatıldığı bildirildi.

    Açıklamada şüphelinin kimlik bilgilerinin tespiti ve yakalanması için kolluğa talimat verildiği kaydedildi.


    NE OLMUŞTU?
    Avukat ve Hukukçu Mert Yaşar, sosyal medya üzerinden Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e çok ağır hakaret içeren iğrenç bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya üzerinde FETÖ'cü yapılanmayla ilgili görüşlerini bildiren Özlem Zengin'i hedef alan hukukçu ve avukat Mert Yaşar, ilkel bir geleneğini ima ederek haysiyetsiz paylaşımda bulundu.

    FAHRETTİN ALTUN: EN AĞIR ŞEKİLDE CEZALANDIRILMASINI TALEP EDİYORUZ"
    Mert Yaşar'ın bu paylaşımı her kesimden büyük tepki çekti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, Mert Yaşar'ın ağır hakaretine sert tepki gösterdi. Altun, yine sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, Mert Yaşar'ın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

    Altun, sürecin olayın takipçisi olacaklarını belirtti.

    Altun, "Bağımsız Türk yargısından bu Mert Yaşar denen mahlukun en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz. Bu haysiyetsizlik karşısında acaba muhalefet ne yapacak? Kuvvetle muhtemel kafasını kuma gömecek. Takipçisi olacağız..." paylaşımında bulundu.

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    Haberler Güncel AK Partili Özlem Zengin'i hedef alan hakaret dolu paylaşımı nedeniyle Mert Yaşar hakkında soruşturma