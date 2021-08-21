Haberler Haber Videoları Son dakika: Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Son dakika: Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi

Son dakika: Afganistan'dan tahliye edilen 160 yolcu daha Türkiye'ye getirildi
21.08.2021 07:17 - Son Güncelleme: 21.08.2021 07:18
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Son dakika haberine göre Afganistan'ın başkenti Kabil'den tahliye edilen 14'ü bebek toplam 160 yolcu, önce Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağı ile Pakistan'ın başkenti İslamabad'a, oradan da Türk Hava Yolları'na (THY) ait tahliye uçuşu ile saat 06.15'de İstanbul'a getirildi. Terminale alınan yolcular, ikametgâh bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.


Taliban'ın Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'dan İslamabad aktarmalı olarak gerçekleşen tahliye uçuşları devam ediyor. Aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu 160 yolcu, Kabil Hamid Karzai Havalimanı'ndan Türk Hava Kuvvetleri'nin A400M tipi askeri nakliye uçağıyla İslamabad Uluslararası Havalimanı'na götürüldü. İslamabad'da THY uçağına aktarılan yolcular, yaklaşık 6 saat süren TK-6885 sefer sayılı tahliye uçuşun ardından 06.15'te İstanbul'a getirildi.

10 GÜNLÜK KARANTİNA UYGULANACAK
Terminale alınan yolcular, ikametgâh bilgilerinin olduğu ONAM formunu doldurduktan sonra koronavirüs testi yaptırdı. Pasaport işlemlerini tamamlayan Türk yolcuların bildirdikleri ikametgâh adreslerinde, yabancı uyrukluların ise yerleşecekleri otellerde 10 gün karantinada kalacakları öğrenildi.
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