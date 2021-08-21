78 düzensiz göçmen Van'da bir apartmanda yakalandı

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından 4 katlı binaya yapılan operasyonda 78 kaçak göçmen yakalandı. Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, göçmen kaçakçılığı yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda, Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine arama yaptığı 4 katlı binanın 3 ve 4'üncü katlarında 78 düzensiz göçmeni yakaladı.

Göçmenler, İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Organizatör oldukları belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İl ve ilçelerinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce; İpekyolu ilçesinde bulunan 4 katlı binaya operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda binanın 3. ve 4. katlarında yapılan aramada 78 düzensiz göçmen şahıs yakalanırken, olayla ilgili 2 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapılmış olup şüpheli şahsın işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilecektir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz merkezinde ve ilçelerimizde ülkemize yasa dışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve düzensiz göçmenlerin ülkemize girişlerini organize eden şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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