Haberler Haber Videoları SON DAKİKA 6'LI MASA DAĞILDI! Meral Akşener ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz'' deyip, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için masayı dağıttı

SON DAKİKA 6'LI MASA DAĞILDI! Meral Akşener ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz'' deyip, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için masayı dağıttı

SON DAKİKA 6'LI MASA DAĞILDI! Meral Akşener ''Dayatmaya boyun eğmeyeceğiz'' deyip, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu için masayı dağıttı
03.03.2023 15:59

OTOMATİK OYNAT

Haber 05:34
İYİ Parti GİK toplantısı...
Haber 00:32
İYİ Parti GİK toplantısı...
Haber 01:21
EYT'li vatandaş: "Allah...
Haber 04:39
500 metrelik dev yarık uzaydan...
Haber 02:34
6'lı masa Cumhurbaşkanı adayı...
Haber 01:15
Ankara'da fabrika yangını! 1...
Haber 00:41
'Cenin pozisyonu' hayat...
Haber 02:49
6'lı koalisyonda 13. raunt!
Haber 04:18
Hatay'a 50 saniye sonra...
Haber 01:08
28 Şubat'ı ölümüne savunan...
Haber 08:22
Başkan Erdoğan muhalefetin...
Haber 05:22
Başkan Erdoğan, depremden...

6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'de Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi. Muhalefete yakın isimler ise takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı "Akşener masayı dağıtacak" haberini doğruladı. Öte yandan toplantıdan ilk kareler de geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti boyun eğmeyecek" dedi. Akşener, 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı, İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'a çağrı yaptı.

Haber Videoları
SON DAKİKA