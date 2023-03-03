6'lı koalisyonun son toplantısı sonrası CHP'liler Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını ilan etti. İYİ Partililer ise 'Millet 5'ten büyüktür' diyerek masayı dağıtma tehdidinde bulundu. Yaşanan sıcak çatışmanın etkileri sürerken OHAL ilan eden İYİ Parti'de Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığı konu başlığında tüm kurmaylarını tek tek dinlediği öğrenildi. Toplantı sonrası çıkış yapan İYİ Partili kurmaylar, "Türkiye iyi olacak" vurgusu yaptı. Akşener'in yeğeni İYİ Partili Ümit Dikbayır ise "Evet, millet beşten büyüktür" sözlerini yineledi. Muhalefete yakın isimler ise takvim.com.tr'nin haftalardır yazdığı "Akşener masayı dağıtacak" haberini doğruladı. Öte yandan toplantıdan ilk kareler de geldi. Toplantı sonrası açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "İYİ Parti boyun eğmeyecek" dedi. Akşener, 6'lı masadan ayrıldıklarını açıkladı, İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Yavaş'a çağrı yaptı.