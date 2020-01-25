Son Dakika: 17 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar 25.01.2020 14:25

Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan 17 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...