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Son Dakika: 17 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar

Son Dakika: 17 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar

25.01.2020 14:25

Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan 17 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...


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