Son dakika haberine göre; Elazığ'da meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depreme ilişkin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Elazığ Mustafa Paşa mahallesindeki enkazdan 17 saat sonra bir kişi daha sağ olarak kurtarıldı. İşte o anlar...
Son Dakika: 17 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar25.01.2020 14:25
- Son dakika: Başkan Erdoğan 6.8'lik depremin vurduğu Elazığ'da
- Berna Laçin'den deprem sonrası çirkin provokasyon! Sosyal medyada tepki yağıyor: Bu ne kepazelik
- Elazığ'daki 6.8'lik depremde enkaz altında kalan Hatun Yamış'ın kurtarılma anları kamerada
- Elazığ'da enkaz altındayken iletişim kurulan Azize anne kurtarıldı
- Son Dakika: 17 saat sonra enkaz altından 1 kişi daha kurtarıldı! İşte o anlar
- Elazığ'daki depremzedeleri duygulandıran mektup! Yardım paketinden çıktı
- 6,8'lik deprem sırasında 2. kattan atlayan genç kız o anları anlattı
- Elazığ'da 6.8'lik deprem sonrası eline aldığı bıçakla 160 aracın lastiğini böyle patlattı
- Son dakika: Bakanlık açıkladı: Adıyaman Cezaevi'nde hükümlüler nakledilmeye başlandı
- Son Dakika: AFAD görevlisi enkaz altındaki Azize'yle böyle konuştu! İşte enkazda telefon görüşmesi anları
- Son dakika: Başkan Erdoğan vatandaşlarla sohbet etti
- Son dakika: Elazığ Sivrice merkezli 6.8'lik deprem sonrası Bakan Soylu, Kurum ve Koca'dan açıklama!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.