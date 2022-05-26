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SON DAKİKA! 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!

SON DAKİKA! 14 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi!
26.05.2022 10:55

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Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

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Milli Savunma Bakanlığı Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

"ŞEHİTLERİMİZİM KANINI YERDE BIRAKMADIK BIRAKMAYACAĞIZ"
Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 14 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terör inlerini yerle bir etmeyi azim ve kararlılıkla sürdürecek!"

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