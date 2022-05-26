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Türkiye'ye FETÖ-CHP-Yurter Özcan-ABD ortak yapımı operasyonun deşifresi! Kirli ilişkiler, hain planlar...

Türkiye'ye FETÖ-CHP-Yurter Özcan-ABD ortak yapımı operasyonun deşifresi! Kirli ilişkiler, hain planlar...
26.05.2022 10:41

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ABD'den aldığı talimat ve taktiklerle Türkiye'ye siyasi operasyon çeken CHP ABD Temsilcisi Yurter Özcan'ın uzun süredir sürdürdüğü algı operasyonuna genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da atladı. CHP liderinin öne sürdüğü ‘Erdoğan kaçacak’ iddiası, FETÖ’nün propaganda söylemlerinden biri. Kılıçdaroğlu'nun TÜRGEV ve ENSAR vakıfları üzerinden dolaşıma soktuğu iftiraların kaynağı olan Özcan'ın sicili de hayli kabarık. Peki Özcan-FETÖ arasındaki derin ilişki ne? CHP lideri neden FETÖ propagandasına sarıldı? Algı operasyonunun zamanlaması neden önemli? İşte FETÖ-CHP-Özcan-ABD sarmalında Türkiye'ye çekilen operasyonun deşifresi.

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