Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar kesildi

İçişleri Bakanlığı tarafından dün gece 00.00'dan itibaren belirli şartlar dışında İstanbul'un da aralarında olduğu 31 kent için sokağa çıkma yasağı getirilmişti. Getirilen yasaklar kapsamında işi olmadığı halde sokağa çıkanlara polis tarafından uygulama yapılmaya başlandı. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri tarafından Esenyurt Meydanı'nda yapılan uygulamalarda kurallara uymayan vatandaşlara 389'ar Türk Lirası para cezası kesildi. Polisin gün boyu uygulamalarının devam edeceği öğrenildi.
Sokağa çıkma yasağına uymayanlara ilk cezalar kesildi11.04.2020 11:15
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