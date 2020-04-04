Haberler Video Haber Videoları Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Umre'den gelenlerle ilgili koronavirüs açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Umre'den gelenlerle ilgili koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Umre'den gelenlerle ilgili koronavirüs açıklaması

04.04.2020 11:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık bakanı toplantı sırasında Umre'den dönenlerle ilgili sorulan bir soruya da cevap verdi. Bakan Koca, Umre'den dönemlerin toplam yurt dışından dönenlerin yüzde 16'sını oluşturduğunu ve corona virüsünün ana bulaşma kaynağının Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti. İşte Bakan Fahrettin Koca'nın Umreden gelenler hakkında yaptığı koronavirüs açıklaması...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları