Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan Umre'den gelenlerle ilgili koronavirüs açıklaması 04.04.2020 11:11

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferansla yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu. Sağlık bakanı toplantı sırasında Umre'den dönenlerle ilgili sorulan bir soruya da cevap verdi. Bakan Koca, Umre'den dönemlerin toplam yurt dışından dönenlerin yüzde 16'sını oluşturduğunu ve corona virüsünün ana bulaşma kaynağının Avrupa ülkeleri olduğunu belirtti. İşte Bakan Fahrettin Koca'nın Umreden gelenler hakkında yaptığı koronavirüs açıklaması...