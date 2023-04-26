Haberler Haber Videoları Şırnak İdil'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan Akaryakıt tankeri alev aldı: 1 ölü 5 yaralı | VİDEO

Şırnak İdil'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan Akaryakıt tankeri alev aldı: 1 ölü 5 yaralı | VİDEO

Şırnak İdil'de feci kaza! Kamyonetle çarpışan Akaryakıt tankeri alev aldı: 1 ölü 5 yaralı | VİDEO
26.04.2023 15:12

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Şırnak'ın İdil ilçesinde trafik kazası meydana geldi. Kamyonetle çarpışan Akaryakıt tankeri alev aldı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi de yaralandı.

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Şırnak'ın İdil ilçesinde akaryakıt yüklü tanker ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

TPAO'ya ait Rıdvan Ege yönetimindeki 72 AJ 265 plakalı ham petrol yüklü tanker, İdil Midyat kara yolunun 8. kilometresi Sare köyü mevkisinde DEDAŞ

Mardin İl Müdürlüğüne ait Ahmet Bozkurt yönetimindeki 06 CUT 471 plakalı kamyonet ile çarpıştı.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada, kamyonette bulunan Abdurrahman Laçin olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan sürücüler ile Lokman Baksan, İnan Doğan ve Ramazan Adıbelli 112 Acil Sağlık ekiplerince İdil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazanın ardından tankerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

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