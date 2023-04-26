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Yolunu şaşıran İyi Parti Milletvekili adayı Mehmet Enis Arabacı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı

Yolunu şaşıran İyi Parti Milletvekili adayı Mehmet Enis Arabacı miting alanına girmek için bariyerlerin üzerine çıktı
26.04.2023 16:33 - Son Güncelleme: 26.04.2023 17:13

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Listelerinde FETÖ sicili kabarık isimleri aday gösteren, terör örgütü PKK elebaşlarının "aynı yerdeyiz" dediği İyi Parti'nin milletvekili adayı olan Mustafa Enis Arabacı CHP'li Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar’da gerçekleştireceği miting öncesi alana gireceği yeri şaşırdı. Arabacı ile beraberindekiler kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi.

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Listelerinden FETÖ sicili kabarık isimleri aday gösteren, terör örgütü PKK elebaşlarının "aynı yerdeyiz" dediği İyi Parti'nin milletvekili adayı olan Mustafa Enis ArabaCHP'li Kılıçdaroğlu'nun Afyonkarahisar'da gerçekleştireceği miting öncesi alana gireceği yeri şaşırdı.

İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER
Arabacı ve beraberindekiler, kendilerine ayrılan alana bariyerlerin üzerinden atlayarak girdi. Arabacı'nın alana girişindeki telaşı, ortaya ilginç görüntüler çıkardı.



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek mitingde vatandaşlara seslenecek. Mitingin gerçekleştirileceği alana gelen İyi Parti'liler sahnenin ön kısmında kendilerine ayrılan alana girmek için bariyerlerin üzerine çıktı.

Protokol girişini kullanmayan İyi Parti milletvekili adaylarından Mustafa Enis Arabacı'nın alana girmek için verdiği mücadele ortaya ilginç görüntüler çıkardı.

Alana gireceği noktayı şaşırınca vatandaşlar için ayrılan alanda güvenlik için polis tarafından kurulan bariyerlerin üzerine çıkıp ardından kaldırıma atlayan Arabacı'ya danışmanları yardım etti.

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