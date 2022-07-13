Sinop Boyabat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 1 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü M.K.’nin tedavisi sürerken Ömer Can, Hasan Ağıl, Ersin Al ve Şerif Al tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.