Haberler Haber Videoları Sinop Boyabat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 1 yaralı

Sinop Boyabat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 1 yaralı

Sinop Boyabat'ta katliam gibi kaza: 4 ölü 1 yaralı
13.07.2022 09:31

OTOMATİK OYNAT

Haber 02:26
Kağıt toplayan adam çöpe...
Haber 03:20
694 milyon tonluk NTE keşfi...
Haber 05:27
Tahıl koridoru için kritik...
Haber 02:31
Başkan Erdoğan'dan peş peşe...
Haber 02:01
Zonguldak'ta hortum kamerada
Haber 04:10
"Bu bir senaryo"
Haber 02:03
İmamoğlu'nun "Bu yaz...
Haber 02:26
Metroda saldırıya uğrayan...
Haber 01:51
Mersin'de şoförün ihmali ölüm...
Haber 01:21
Ünlü iş adamı ve eşi hayatını...
Haber 02:15
Sel mağdurlarına ilk yardım!
Haber 00:41
Husumetli 7 aile arasında...

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 4 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü M.K.’nin tedavisi sürerken Ömer Can, Hasan Ağıl, Ersin Al ve Şerif Al tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Haber Videoları

Kaza, gece saatlerinde Sinop'a bağlı Boyabat-Saraydüzü yolu Çakıroğlu mevkisinde meydana geldi.

M.K.'nin kullandığı Saraydüzü istikametine giden 52 RE 273 plakalı otomobil ile Saraydüzü'nde bir düğünden dönen 34 YK 8503 plakalı plakalı araç kafa kafaya çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar uzun uğraş sonucu çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı araç sürücüsü M.K.'nin tedavisi sürerken Ömer Can, Hasan Ağıl, Ersin Al ve Şerif Al tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

SON DAKİKA