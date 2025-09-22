PODCAST CANLI YAYIN

Rize Ayder yolunda çalışmalar sürüyor! 115 kişi tahliye edildi!

Rize Çamlıhemşin’de aşırı yağış sonrası kapanan Ayder yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. AFAD koordinesinde helikopterlerle 115 vatandaş tahliye edildi. Bölgeye ekmek, su, un, çocuk bezi ve yakıt gibi lojistik destek ulaştırıldı.

