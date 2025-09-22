PODCAST
Rize Ayder yolunda çalışmalar sürüyor! 115 kişi tahliye edildi!
Giriş Tarihi: 22 Eylül 2025 15:06
Rize Çamlıhemşin’de aşırı yağış sonrası kapanan Ayder yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. AFAD koordinesinde helikopterlerle 115 vatandaş tahliye edildi. Bölgeye ekmek, su, un, çocuk bezi ve yakıt gibi lojistik destek ulaştırıldı.
