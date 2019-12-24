Sinan Aygün'den A Haber'e önemli açıklamalar! "Benden para istediler, hedef saptırıyorlar" 24.12.2019 22:19

25 Milyonluk rüşvet skandalında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Mansur Yavaş'ın kendisinden 25 milyon lira rüşvet istediğini iddia eden Sinan Aygün A Haber'e önemli açıklamalarda bulundu. Aygün CHP Meclis Üyesi Haydar Demir'in yalan söylediğini iddia ederek, "Değerlendirecek bir şey yok. İkisinden birisi yalan söylüyor. Ve yalan söyleyen Haydar Bey. Bu arkadaşlar Mansur Bey’in bilgisi ve izni olmadan buraya gelemezler." dedi.