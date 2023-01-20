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Sinan Ateş cinayeti soruşturması! Savcı değişikliği iddiasına yalanlama

Sinan Ateş cinayeti soruşturması! Savcı değişikliği iddiasına yalanlama
20.01.2023 09:22 - Son Güncelleme: 20.01.2023 09:23

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Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, dosyaya bakan cumhuriyet savcısının değiştirildiği öne sürülmüştü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, "Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında Cumhuriyet savcısının değiştirildiği yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır" denildi.

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Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in öldürülmesi hakkında "Mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine" karar verildiği bildirildi.

'SAVCI DEĞİŞTİRİLDİ' YALANI
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili olarak devam eden soruşturma hakkında açıklama yaptı.

Başsavcılık açıklamasında "Anılan soruşturmada Cumhuriyet savcısının değiştirildiği şeklindeki haberler gerçeği yansıtmadığı gibi olayın kapsamına binaen mevcut Cumhuriyet savcısına ilaveten bir Cumhuriyet savcısı daha görevlendirilerek iki Cumhuriyet savcısının soruşturmayı birlikte yürütmesine karar verilmiştir.

BAŞSAVCI VEKİLİNCE KOORDİNE EDİLİYOR
Olayın ardından mevcutlu olarak soruşturma evrakının getirildiği tarihte nöbetçi olan başsavcı vekilinin kontrolünde devam etmekte iken iş bölümü çerçevesinde soruşturma tevzi edilerek suç vasfına göre ve çalışma yönergesi uyarınca ilgili başsavcı vekilince koordine edilmektedir" denildi.

SORUŞTURMA TİTİZLİKLE YÜRÜTÜLMEKTEDİR
Açıklamada, "Hali hazırda soruşturma kapsamında 13 şüpheli tutuklanmış, 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmıştır ve soruşturma titizlikle yürütülmektedir" bilgisine yer verildi.

SİNAN ATEŞ CİNAYETİ
Eski Ülkü Ocakları BaşkanI akademisyen Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğradı.

Saldırıda Sinan Ateş başına isabet eden kurşunla ağır yaralanırken, Selman Bozkurt omzundan yara aldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, daha sonra özel hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamayan Ateş'in cenazesi, Bursa'da toprağa verildi.

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