Bursa'da mercek bulutu VİDEOSU sosyal medyada gündem oldu! Mercek bulutu nedir, neden oluşur?

Bursa'nın Kestel, Gürsu, Yıldırım, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde sabah saatlerinde mercek bulut görüntülendi. Yaklaşık 1 saat bozulmadan kalan bulut, görenlerin ilgisini çekti. Doğa olayını kayıt altına alan vatandaşlar o anları sosyal medya hesaplarından video ve fotoğraf olarak yayınladı. Mercek bulut günün en çok konuşulan konusu oldu. Peki Mercek bulutu nedir, neden oluşur? Mercek bulut neyin habercisi?

Bursa'da görülen bulut sosyal medyayı salladı! Gören telefona sarıldı

BURSA'DA MERCEK BULUTU GÖRÜNDÜ

Sabah saatlerinde Bursa'nın birçok ilçesinden görülebilen Mercek bulut görenleri hem şaşırttı hem heyecanlandırdı. Doğa olayına şahit olanlar hemen cep telefonlarına sarıldı ve Mercek bulutunu görüntüledi.

Bir çok kişi de görüntüleri ve videoları sosyal medya hesaplarına yükleyerek takipçileriyle paylaştı.

MERCEK BULUTU NEDIR, NEDEN OLUŞUR?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan bilgiye göre, mercek bulutları engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşuyor ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösteriyor.

Orografik bir olayın sonucu olan ve UFO'ya benzeyen bulutun, fön rüzgarlarının bulunduğu her türlü coğrafi alanda görülme ihtimali yüksek.

Mercek bulutları, genellikle dağ veya vadi gibi fazlaca yükselti farklarının olduğu kesimlerde oluşurlar. Bu gibi yerlerde etkili olan rüzgarlar esiş yönlerinde çıkan engeller sebebiyle engellenirler ve eğer yeterli kuvvette hızları varsa bu engellemeler, basınç farkları yaşanmasından dolayı bu alanlarda girdaplar yaşanmasına sebep olurlar.

Şayet rüzgar yeterince kuvvetli ve uzun süre etkili olursa mercek bulutları denilen merceksi bulutlar oluşmaya başlar. Bu bulutların oluşması için rüzgarın sadece kuvvetli ve sürekli esmesi yeterli olmaz. Önemli olan rüzgarın kuvvetli, sürekli ve farklı kuvvette esmesidir. İşte bu üç etmen bir araya geldiğinde muazzam görüntüye sahip mercek bulutlarının oluşmasını sağlar.