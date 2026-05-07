Ordu’da alevlere teslim olan ev küle döndü!

Fizme Mahallesi’nde henüz belirlenemeyen bir nedenle yükselen alevler kısa sürede tüm binayı sardı; itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle facianın eşiğinden dönüldü.

Olay, Ordu'nun Kumru ilçesine bağlı Fizme Mahallesi Karapınar Yukarı Küme Evleri mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; mahallede bulunan 3 katlı bir binada henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Evden yükselen alevleri ve dumanları fark eden çevre sakinleri, durumu vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Ekipler zamanla yarıştı

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye erleri, rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevlere dört bir koldan müdahale etti. Yoğun uğraşlar sonucunda yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Bina kullanılamaz hale geldi

Çıkan yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmaması teselli kaynağı olurken, 3 katlı binanın büyük bir kısmında ciddi oranda maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedenini belirlemek amacıyla jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.

