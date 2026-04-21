Kontrolden Çıkıp Ağaçlara Çarptı

Kaza, Balıkesir-Bursa kara yolu Köseler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, emekli polis memuru Adem Özkan idaresindeki 09 JK 071 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Savrulan araç, yol kenarındaki ağaçlara şiddetle çarparak durabildi.

Ekipler Seferber Oldu

Çarpmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobili gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık, jandarma ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin araç içerisinde sıkışan sürücüyü çıkarmak için yürüttüğü uzun uğraşlar sonucunda Adem Özkan bulunduğu yerden tahliye edildi.

Emekli Polis Memuru Kurtarılamadı

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk incelemede, emekli polis memuru Adem Özkan'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Özkan'ın cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haber ailesi ve meslektaşlarını derin bir üzüntüye sevk etti.

Kaza nedeniyle İzmir-Bursa Çevreyolu'nda trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.