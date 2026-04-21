Celil Yazıcı'nın katil zanlısı yakalandı

Karakeçili ilçesinde dün işlenen ve infial yaratan cinayetin ardından emniyet güçleri geniş çaplı bir insan avı başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro, İstihbarat ve Çevik Kuvvet ekiplerinin katıldığı operasyonda, ilçenin giriş ve çıkışları abluka altına alındı. Şüphelinin kaçabileceği güzergahlar termal dronlar kullanılarak havadan taranırken, ilçe merkezindeki metruk binalar tek tek kontrol edildi.

Metruk Binada Kıskıvrak Yakalandı

Yapılan titiz çalışmalar sonucunda şüpheli İ.A., kendi evine yakın bir mevkide bulunan metruk bir binada gizlenirken yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonun devamında zanlının ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda; cinayette kullanıldığı değerlendirilen araçların yanı sıra 2 adet tüfek ve bir havalı tabanca ele geçirildi.

Belediye Başkanı'nın Akrabasıydı

Olay, dün Karakeçili Belediyesi'ne ait garajda meydana gelmişti. İddiaya göre aralarında husumet bulunan İ.A., belediye çalışanı Celil Yazıcı'ya tüfekle ateş açmış, ağır yaralanan Yazıcı kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Hayatını kaybeden Celil Yazıcı'nın, Karakeçili Belediye Başkanı Hüseyin Özçelik'in akrabası olduğu öğrenildi. Emniyete getirilen zanlı İ.A.'nın sorgusu devam ediyor.