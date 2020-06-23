Şiddetli yağmurda canlı yayın yapan A Haber Muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralanarak kanlar içinde kaldı

23.06.2020 13:59

Meteoroloji'nin verdiği 'sarı alarm' sonrası kuvvetli yağış İstanbul'da etkili oldu. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde canlı yayın yaparak şiddetli yağmuru izleyenlere aktarmaya çalışan A Haber Muhabiri Melis Coşan başına düşen ağaç parçası nedeniyle yaralanarak kanlar içinde kaldı. İşte o anlar...

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından, bazı bölgelerde sağanak yağmur ve dolu etkisini göstermeye başladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün İstanbul'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur başladı.

Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar İstanbul Boğazı üzerinde drone ile görüntülendi

Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji'nin verdiği 'sarı alarm' sonrası kuvvetli yağış İstanbul'da etkili oldu. İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde canlı yayın yaparak şiddetli yağmuru izleyenlere aktarmaya çalışan A Haber Muhabiri Melis Coşan başına düşen ağaç parçası nedeniyle yaralanarak kanlar içinde kaldı. İşte o anlar...