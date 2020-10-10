Sicili bozuk Ermenistan: Kirli tarihinde onlarca katliam ve terör eylemi var

Ermenistan, Dağlık Karabağ işgalinde olduğu gibi bölgesinde hep işgalci bir politika izledi. ASALA gibi terör örgütleri de kuran Erivan Türk diplomatları ve iş adamlarını katletti. Geçmişte yaşananlar Ermenistan’ın kanlı ve kirli sicilinin bir kanıtı. Geçtiğimiz yüzyılda adı terör eylemleri, katliamlar, çete saldırıları ve işgallerle anılan Ermenistan bugün bağımsız bir devlet olmasına rağmen haydut refleksleriyle hareket etmeye devam ediyor. 500 yıl boyunca Osmanlı, Safevi ve Rus İmparatorluğu arasında el değiştirerek yönetilen Ermenistan ilk kez 20. yüzyılda devlet kurabildi. Bu kısa döneme onlarca katliamı sığdırmayı başardı. Osmanlı’dan ayrılıp bağımsızlığını ilan ettikten kısa bir süre sonra Erivan’da Azerbaycanlılara karşı soykırım ve barbarlık eylemleri gerçekleştirdiler. Dini ve sosyal kültürel öğeleri hedef aldılar. Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra zulmüne bağımsız devlet olarak devam etti. 1992 yılında Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasına saldıran Ermenistan 613 Azerbaycanlı sivili katletti. Ölenlerin 106’sı kadın 83’ü çocuktu. Birleşmiş Milletler Azerbaycan’ın topraklarının işgal altında olduğunu kabul ediyor. Ancak mevcut durumu kabul edenler bunu değiştirmek için bir adım atmadı. Azerbaycan’ın günümüzde verdiği mücadeleye Başkan Recep Tayyip Erdoğan’da Türkiye olarak tam destek verildiğini ve “Tüm kalbimizle ve imkanlarımızla Azerbaycan’ın yanında olduğumuzu söylüyoruz.” dedi.