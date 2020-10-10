CHP'li İBB'den tepki çeken karar! Peyzajlar bir bir kaldırılıyor

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine tepki çeken bir karara imza attı. İstanbul'un simgelerinden cami figürlerini kaldıran yeni İBB yönetimi şimdi de yol kenarlarında bir simge haline gelen peyzaj çalışmalarını bir bir kaldırıyor. A Haber muhabiri Emirhan Ergen, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışından son gelişmeleri aktardı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine tepki çeken bir karara imza attı. İstanbul'un simgelerinden cami figürlerini kaldıran yeni İBB yönetimi şimdi de yol kenarlarında bir simge haline gelen peyzaj çalışmalarını bir bir kaldırıyor.