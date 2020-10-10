Pişkinliğin bu kadarı! Kemal Kılıçdaroğlu "Erdoğan Katar Emiri Temim'in önünde eğildi" yalanını sürdürdü

Söylediği yalanların ardından sürekli tazminat ödemek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine skandal bir açıklamaya imza attı. "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emirinin önünde eğildi" iddiası görüntülerle yalanlanmasına rağmen göz göre göre bu yalanlarını yüzü bile kızarmadan sürdürdü.

Söylediği yalanların ardından sürekli tazminat ödemek zorunda kalan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yine skandal bir açıklamaya imza attı.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar emirinin önünde eğildi" iddiası görüntülerle yalanlanmasına rağmen göz göre göre bu yalanlarını yüzü bile kızarmadan sürdürdü.