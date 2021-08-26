Sıcaklıklar artacak! Meteoroloji'den flaş uyarı: Hasta olanlar öğleden sonra dışarı çıkmasın

Son dakika haberleri... Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde sıcaklıkların artacağını açıkladı. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay bölgelerdeki beklentileri canlı yayında açıklarken, astım hastaları, kalp yetmezliği ve kronik rahatsızlığı olanlar için yapılan uyarıyı anlattı. Meteoroloji, hastalıkları bulunanların öğlenden sonra dışarı çıkarken dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sıcak hava uyarısı geldi. A Haber muhabiri Erdal Kuruçay İstanbul dahil Türkiye'nin birçok noktasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerine çıkacağını belirtti. Meteoroloji bugünden itibaren sıcaklıkların 4-8 derece artacağını açıkladı.

A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, "Birçok bölgede sıcaklıklar artmaya devam edecek. İstanbul güne sisle başladı ancak 29 derece görünen sıcaklığın bugünden sonra 34 dereceye kadar çıkması bekleniyor." şeklinde konuştu.

Kuruçay yurt geneli için beklentileri şu sözlerle anlattı:

"Türkiye'ye güneyden gelecek sıcaklık 36-37 dereceleri gösterecek. İzmir ve Manisa arasında da 34-35 dereceler olacak. Sıcaklıklardan en çok etkilenecek yer ise Güney Doğu. Sadece Doğu Karadeniz'de 3 ila 4 gün yağmur bekleniyor. 4 derecelik sıcaklığın artışı Trakya'da da bekleniyor."

METEOROLOJİ'DEN HASTALARA UYARI

A Haber canlı yayınında önemli bir noktaya değinen Kuruçay, "Meteoroloji astım hastaları, kalp yetmezliği olanlar ve kronik rahatsızlığı olanların özellikle öğlenden sonra dışarıya çıkarken tedbirli olmaları gerektiğini belirtti." dedi.

Havanın mevsim normalleri üzerinde olacağını belirten A Haber muhabiri Erdal Kuruçay, " Güneyden gelecek sıcak hava dalgası yurt genelinde sıcaklığı 4 ila 8 derece artıracak" ifadelerine yer verdi.