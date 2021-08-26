İngiliz yalanı çıldırttı: İsterse dava açabilir, Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var

Yalanlarına devam eden ana muhalefet liderine büyük tepki gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde Ulusal Kanal'da, İngiltere medyasından BBC Türkçe'nin yalan olduğu için özür dilediği, "Türkiye’nin Afgan mülteci üssü yapılacağı" iddiasını halen devam ettiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterildi. Yalanları anlatılan CHP Lideri ile ilgili, "Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var" denildi.

İngiltere merkezli BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Wallace'ın bir İngiliz gazeteye yazdığı makaleyi çarpıtarak servis etmişti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener bu çarpıtma haberi paylaşarak Başkan Erdoğan ve hükümeti hedef almıştı. BBC Türkçe haberi çarpıttığını kabul ederek okuyucularından özür dilemişti. Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'in güdümündeki Ulusal Kanal'daki "Yalancının Mumu" isimli programda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun İngiltere'nin yalanladığı ve iddiaya ortaya atan İngiliz medyasının özür dilediği Türkiye'nin mülteci üssü yapılacağı iddiasına dayanarak yaptığı paylaşımlara sert tepki gösterildi.

Programın yorumcusu Çağdaş Cengiz, "Kılıçdaroğlu'nun ya zeka problemi var ya da ahlak problemi var" dedi.

Cengiz devamında da "Kılıçdaroğlu isterse bana dava açabilir belgeleriyle söylüyorum" diyerek de sözlerinin arkasında durması CHP'lilerden tepki aldı. Utku Reyhan Cengiz'in durum tespitine destek vererek, "Bir ahlak problemi olduğu var" ifadelerini kullandı.

İşte o diyalog:

Utku Reyhan: Mesela Kılıçdaroğlu'nu hatırlarsın Katarlı öğrenciler sınavsız gelecek

Çağdaş Cengiz: Saymaya çalışsak program yetmez Kaç kere bu tufaya düştü. Tufaya düştü dememek lazım aslında bunu çok bilinçli yapıyorlar

Utku Reyhan: T24'ün "Katarlı öğrenciler sınavsız Türkiye'de üniversiteye girecek" haberini aldı. T24 özür dileyip kaldırdı. Kılıçdaroğlu hala tutuyor. Hala duruyor o.

Çağdaş Cengiz: Ben bunu aptallıkla açıklayamıyorum. Ben bunu ahlaksızlıkla sadece açıklayamıyorum. Ben bunu şöyle açıklıyorum. Bilinçli bir operasyon yani. Bunu çok rahat söyleyebiliyorum. Kemal Kılıçdaroğlu isterse dava da açabilir. Çünkü gerçekten çok somut bir olay üzerinden kendisinin ya zeka bir problemi var yada bir ahlaki bir problemi var. Belgeleriyle söylüyorum.

Utku Reyhan: Türkiye'de çıkarma abi. Aptallık hiç yok da ahlak ile bir problem var. Esas mesele o değil. Üçüncü bir şey olamaz.

KILIÇDAROĞLU GOEBBELS'İN BÜYÜK YALAN TEORİSİNE DEVAM ETTİ: YALANI SÜREKLİ TEKRAR ET

BBC Türkçe, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın makalesini çarpıttığını kabul edip özür dilerken, İngiliz yetkililer de haberi yalanladı. İngiltere Savunma Bakanı Wallace da, İngiltere'nin Türkiye'de bir mülteci merkezi kuracağına ilişkin haberlerin İngiliz medyasının spekülasyonu olduğunu belirterek "Haberin hiçbir temeli yok, tamamen spekülasyon. Bölge genelinde bir dizi işleme merkezi kuracağımızı söyledik. Bunu, bölgesel merkezin Türkiye'de olacağı şekline siz getirdiniz" ifadeleriyle yalanladı. Bu açıklamalara rağmen, haberi kaynak gösterip, hükümete karşı algı operasyonu başlatan Kılıçdaroğlu, yalanı sürdürmeye devam etti.

ÖYLE BİR OLAY YOK KILIÇDAROĞLU!

CHP lideri, yalanlanan 'göçmen kampı' haberini sosyal medya hesabından silmezken, özür de dilemedi. Tepkilerin odağındaki CHP Genel Başkanı aksine dün de STK'lar ile bir araya geldiği toplantıda aynı iddiaları tekrarladı:

"İngiltere diyor ki 'Türkiye'de kamplar kuracağız, sonra onları seçeceğiz bazılarını kendi ülkemize alabiliriz'. E diğerleri, 'Para verelim buraya gelmesinler.' Aynı şekilde Suriye'de... Ya arkadaş, biz üçüncü sınıf ülke miyiz? Beyler rahat etsin diye para veriyorlar, bütün sıkıntıyı biz mi çekeceğiz?"

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