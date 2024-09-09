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Seyhan'da seyyar dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü
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Seyhan'da seyyar dönerciye silahlı saldırı: 1 ölü

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 17:28 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 17:28

Adana’nın Seyhan ilçesinde sabahın erken saatlerinde meydana gelen silahlı saldırıda, akrabalarının döner tezgahında çalışan Abdullah Oğuz (30), motosikletli iki kişi tarafından başından vurularak hayatını kaybetti. Saldırı anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Adana'nın Seyhan ilçesi Bahçelievler Caddesi'nde dün sabaha karşı kan donduran bir cinayet yaşandı. Akrabalarına ait oto yıkama dükkanının önündeki seyyar döner tezgahında çalışan Abdullah Oğuz (30), saat 05.00 sularında motosikletle gelen kimliği belirsiz iki kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Şüphelilerin peş peşe ateş açması sonucu başından vurulan Oğuz, kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredeki vatandaşlar ve yakınları tarafından hızla hastaneye kaldırılan Oğuz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz adamın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verildi.

Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, motosikletle yaklaşan iki şüphelinin döner tezgahının önünde durarak birkaç el ateş ettiği, ardından hızla olay yerinden kaçtıkları görülüyor. Polis, güvenlik kameralarına yansıyan bu anları inceleyerek saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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