Mecitözü'nde feci kaza: 1 ölü, 7 yaralı!

Giriş Tarihi: 09 Eylül 2024, 17:10 Güncelleme Tarihi: 09 Eylül 2024, 17:11

Çorum'un Mecitözü ilçesi, Köseyüp köyü yakınlarında meydana gelen kazada iki cip kafa kafaya çarpıştı. İbrahim T. yönetimindeki 19 AEK 622 plakalı cip ile Salih T. idaresindeki FY-297-FE yabancı plakalı cip, henüz belirlenemeyen bir nedenle karşı karşıya geldi. Çarpışmanın etkisiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerinde bulunan Huri Kara hayatını kaybetti. Kazada sürücüler İbrahim T. ve Salih T. ile birlikte araçlarda bulunan Nihat K., Badeser T., Hatice V., Ayhan T. ve Satı D. ağır yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Huri Kara'nın cenazesi ise otopsi için hastane morguna götürüldü.