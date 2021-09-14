Serenay Sarıkaya bir gelecek pir gelecek! Yeni dizisi duyuruldu tüm rakiplerine havlu attıracak

Son olarak 2017'de başlayan Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir hiçbir yapımda yer almamıştı. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak. Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek. Serenay Sarıkaya'nın partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizide Burak Deniz eşlik edecek.