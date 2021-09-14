Haberler Haber Videoları Serenay Sarıkaya bir gelecek pir gelecek! Yeni dizisi duyuruldu tüm rakiplerine havlu attıracak

Serenay Sarıkaya bir gelecek pir gelecek! Yeni dizisi duyuruldu tüm rakiplerine havlu attıracak

Serenay Sarıkaya bir gelecek pir gelecek! Yeni dizisi duyuruldu tüm rakiplerine havlu attıracak
14.09.2021 16:00
Ana Sayfa 02:55
Yavru kediyi tekmeleyerek...
Ana Sayfa 02:19
TOKİ'den İmamoğlu ve İBB'ye...
Ana Sayfa 01:10
Türkiye-Azerbaycan ortaklığı...
Ana Sayfa 02:41
Yeni uygulama başladı! İşte...
Ana Sayfa 01:24
Gri terörist teslim oldu
Ana Sayfa 02:10
İşte Palalı Sabri'nin fuhuş...
Ana Sayfa 01:22
Oğuzhan Asiltürk son dakika...
Ana Sayfa 01:50
Bakan Özer'den yüz yüze eğitim...
Ana Sayfa 01:46
FETÖ'ye karşı büyük operasyon...
Ana Sayfa 01:21
İkinci el otomobil fiyatları...
Ana Sayfa 00:47
Parasını alamayan kepçe...
Ana Sayfa 00:30
Exxen'de maç nasıl izlenir?...

Son olarak 2017'de başlayan Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir hiçbir yapımda yer almamıştı. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu dijital platform Netflix'te yayınlanacak olan Şahmaran isimli dizide rol alacak. Projeye dair detaylar tek tek belli oluyor. Senaryosunu Pınar Bulut'un yazdığı, yapımcılığını TİMS&B'nin üstlendiği Şahraman dizisi Adana'da çekilecek. Serenay Sarıkaya'nın partneri de belli oldu. Ünlü oyuncuya dizide Burak Deniz eşlik edecek.


Haber Videoları
SON DAKİKA