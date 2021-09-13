Serenay Sarıkaya bir gelecek pir gelecek! Yeni dizisi duyuruldu tüm rakiplerine havlu attıracak. 2017-2018 yıllarında Netflix'te yayınlanan Fi isimli dizideki performansıyla dikkatleri yine üzerine çeken Serenay Sarıkaya'nın yeni projesi belli oldu. Bir süredir kendisine gelen teklifleri değerlendiren ünlü oyuncu kararını verdi ve Netflix'te yayınlanacak olan Şahraman dizisinin yapım şirketi TİMS&B ile el sıkıştı. Adana başta olmak üzere Mersin ve Datça'da çekilecek olan dizide Sarıkaya'ya ünlü oyuncu Burak Deniz eşlik edecek. Projeye dair detaylar belli olurken henüz dizinin ilk bölüm yayın tarihi açıklanmadı.

İŞTE YENİ PROJESİ

Fi dizisinde Duru Durulay karakterine hayat veren güzel oyuncu Serenay Sarıkaya'nın yeni dizisi netleşti. Gelen teklifleri değerlendiren ve içine sinen bir proje arayan Serenay Sarıkaya sonunda kararını verdi.