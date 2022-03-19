Son dakika haberi... Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde geçtiğimiz haftalarda meydana gelen olayda gıda ve inşaat firması sahibi olduğu öğrenilen Ebru Cizdam, otelin çatısından aşağı düşerek hayatını kaybetmişti. Olaydan sonra başlatılan soruşturmada Ebru Cizdam'la olay anında aynı odada olan 26 yıllık imam nikahlı eşi Özgür Aydoğan gözaltına alınarak eşinin otelden aşağıya attığı gerekçesiyle tutuklanmıştı. Son dakika haberine göre Ebru Cizdam'ın otelin 7'inci katından düştüğü görüntüler ortaya çıktı. Saat 01:11'de kayıt altına alınan görüntülerde Ebru Cizdam'ın çığlıklar içerisinde otelin önüne düştüğü görülüyor. Bu sırada otel önünden bisikletle geçen bir vatandaşın saniyelik farkla kurtulduğu ve Ebru Cizdam'ın tam önüne düştüğü görülüyor. Görüntülerin devamında çevrede bulunan vatandaşlar olayın şokunun ardından maktulün çevresinde toplanırken daha sonra olay yerine polis ve ambulans ekipleri geliyor.