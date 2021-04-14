RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Selçuk Bayraktar'dan SİHA/İHA'lara uygulanan ambargoya sevinenlere tepki: Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Selçuk Bayraktar'dan SİHA/İHA'lara uygulanan ambargoya sevinenlere tepki: Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz

Selçuk Bayraktar'dan SİHA/İHA'lara uygulanan ambargoya sevinenlere tepki: Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz
14.04.2021 01:56
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Baykar Savunma Teknoloji Müdürü Selçuk Bayraktar, medyada yerli SİHA ve İHA'lar hakkında çıkan yanıltıcı haberlere sevinen muhaliflere çok sert tepki gösterdi.


Teknoloji Müdürü , ''Kanada, Türkiye'ye yönelik olarak SİHA parçalarının dondurulan ihracat izinlerini tamamen iptal etti' haberlerine sert tepki gösterdi.

BAYRAKTAR'DAN SERT TEPKİ

Bayraktar açıklamasında, ''Kameranın yerlisini ASELSAN yıllar önce yaptı. Gayet başarılı görüyor, işaretliyor, yurt içi hatta yurt dışına dahi ihraç edildi. Ambargo sanki yeniymiş gibi sevinenlere söylüyorum; Yine de Şam şeytanları gibi tepinmeye devam edebilirsiniz...'' ifadelerini kullandı.
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