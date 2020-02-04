Haberler Video Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Pistte dua ve sevinç çığlığı!
Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Pistte dua ve sevinç çığlığı!

Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Pistte dua ve sevinç çığlığı!

04.02.2020 14:54

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar’ın resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, TİHA’nın iniş anında Baykar ekibinin dua ve sevinç çığlıkları dikkatlerden kaçmadı.


Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.

Bayraktar, mesajında "Her iki forma da güzel. AKINCI'nın geçen yılın 90'ıncı dakikasındaki ilk uçuşundan. Ofsayt yok. Not: Görüntüler gerçek karakterleri, olayları ve gerçek duyguları içerir, canlandırma değildir" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları