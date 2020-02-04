Selçuk Bayraktar'dan AKINCI paylaşımı! Pistte dua ve sevinç çığlığı!

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA’nın yeni görüntülerini paylaştı. Bayraktar’ın resmi Twitter hesabından paylaştığı görüntülerde, TİHA’nın iniş anında Baykar ekibinin dua ve sevinç çığlıkları dikkatlerden kaçmadı.
Selçuk Bayraktar AKINCI TİHA'nın yeni görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı. Görüntülerde AKINCI TİHA'nın inişe geçmesiyle beraber BAYKAR ekibi dualar ederken TİHA'nın piste teker koymasıyla sevinç çığlıkları yükseliyor.
Bayraktar, mesajında "Her iki forma da güzel. AKINCI'nın geçen yılın 90'ıncı dakikasındaki ilk uçuşundan. Ofsayt yok. Not: Görüntüler gerçek karakterleri, olayları ve gerçek duyguları içerir, canlandırma değildir" ifadelerini kullandı.
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