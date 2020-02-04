CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelilere nefret söylemini körüklüyor 04.02.2020 15:33

Hem sözde kutupluşmayı eleştirip hem de her gün yeni bir kutuplaştırıcı açıklamaya imza atan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde son günlerde Suriyeliler var. Kılıçdaroğlu, savaştan kaçan çocuk ve kadınlar dahil Suriyelileri "terörist" olarak adlandırırken nefret söylemleriyle de olası şiddet vakalarını körüklüyor.

ŞİDDET EYLEMLERİNE SEBEP OLUYOR

Özellikle CHP'nin başını çektiği nefret söylemleri, Suriyeli mağdurlara karşı şiddet eylemlerini de körüklüyor. Son olarak dün İzmir'in Menemen ilçesinde 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) evde 6 yerinden bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Cinayet ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşularının eve gitmesiyle ortaya çıktı.

GENEL OLARAK KABUL GÖRÜYORLAR

CHP'nin aksine Türk halkı, savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açma taraftarı. Pek çok göç uzmanı, Suriyelilerin Türkiye'de genel olarak kabul gördüklerini söylüyor.