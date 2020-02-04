CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Suriyelilere nefret söylemini körüklüyor

Hem sözde kutupluşmayı eleştirip hem de her gün yeni bir kutuplaştırıcı açıklamaya imza atan CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun gündeminde son günlerde Suriyeliler var. Kılıçdaroğlu, savaştan kaçan çocuk ve kadınlar dahil Suriyelileri "terörist" olarak adlandırırken nefret söylemleriyle de olası şiddet vakalarını körüklüyor.
Katil Esed rejiminin bombardımanlarından kaçan milyonlarca Suriye'li canını kurtarmak için soluğu Türkiye sınırında aldı. Türkiye, tarihi rolü ve sorumluluğunun da gereği olarak canını kurtarmak isteyen savaş mağdurlarına kapısını açtı.
CHP İÇİN KADINLAR DA ÇOCUKLAR DA TERÖRİST
Özellikle Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere CHP'nin Suriyelilere bakışı nefret dolu. Kılıçdaroğlu, daha önce yaptığı birçok açıklamada savaştan kaçıp Türkiye'ye sığınan kadın ve çocuklar dahil mağdurlara "terörist" demiş ve büyük tepki çekmişti.
YİNE NEFRETİ KÖRÜKLEDİ!
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun, son açıklamasına da yine nefret söylemleri hakimdi. Partisinin grup toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu, "Şimdi sığınmacılar gelecek.Daha önce de söyledim yine söylüyorum dilimde tüy bitti,Suriyeliler milletin başına bela olacak." dedi.
ŞİDDET EYLEMLERİNE SEBEP OLUYOR
Özellikle CHP'nin başını çektiği nefret söylemleri, Suriyeli mağdurlara karşı şiddet eylemlerini de körüklüyor. Son olarak dün İzmir'in Menemen ilçesinde 5 aylık hamile olan Suriye uyruklu Manar Alahmed (35) evde 6 yerinden bıçaklanarak, 5 yaşındaki oğlu Muhammed C. ise plastik kelepçeyle boğularak öldürüldü. Cinayet ailenin 2 yaşındaki çocuklarının ağlama sesini duyan komşularının eve gitmesiyle ortaya çıktı.
GENEL OLARAK KABUL GÖRÜYORLAR
CHP'nin aksine Türk halkı, savaştan kaçan Suriyelilere kapılarını açma taraftarı. Pek çok göç uzmanı, Suriyelilerin Türkiye'de genel olarak kabul gördüklerini söylüyor.
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