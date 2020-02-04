İdlib'de bundan sonra ne olacak? Türkiye hangi adımları atacak? Askeri harekat seçeneği masada mı? 04.02.2020 14:54

İdlib saldırısı, beraberinde başta Türk dış politikası olmak üzere, bölgesel-küresel bazda ciddi jeopolitik kırılmalara yol açacak bir süreci tetiklemiş oldu. Esed rejiminin Türk askeri konvoyuna saldırısında biri sivil, 7 asker şehit oldu. Başkan Erdoğan, Ukrayna ziyareti öncesi gerçekleştirdiği basın açıklamasında rejim güçlerinin yoğun topçu atışlarına misliyle karşılık verildiğini açıkladı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da, Türk ordusunun 54 farklı Suriye askeri hedefini vurduğunu, 76 Suriye askerinin "etkisiz hale getirildiğini" açıkladı. Peki bundan sonra İdlib'de neler olacak? Türkiye hangi adımları atacak? Rusya ile yapılan görüşmelerden ne tür sonuçlar çıkacak? Askeri harekat seçeneği masada mı? Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret, merak edilenleri A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak'a canlı yayında anlattı.

Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Mesut Şöhret, "Astana ve Soçi süreçlerinin bir bakıma çöktüğünü söyleyebiliriz. Bu tekrardan kurulabilir mi? Evet kurulabilir. İşte burada Türkiye ve Rusya'nın karşılıklı diplomatik kanallarla bu sorunu çözmesi gerekiyor. Belki önümüzdeki saatlerde ya da günlerde Putin ile Başkan Erdoğan görüşmesinin burada faydalı olacağını düşünüyorum. Çünkü dün Bakan Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Lavrov ile görüşmeler yaptı ama bir sonuç alınamadı." ifadelerini kullandı.

ASKERİ HAREKAT SEÇENEĞİ MASADA MI?

"Askeri harekat seçeneği masada mı?" sorusuna "Elbette" yanıtını veren Dr. Mesut Şöhret, "Bunu gerek Bakan Çavuşoğlu ya da Cumhurbaşkanımız defalarca söylüyor. İdlib'deki güvenliği sağlamak ve buradan gelecek göçün engellenmesi için askeri seçenekte her zaman masada duruyor diye düşünüyorum." dedi.