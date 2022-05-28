Haberler Haber Videoları "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen HDP'liye Mansur Yavaş'tan destek: İnşallah

"Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen HDP'liye Mansur Yavaş'tan destek: İnşallah

"Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" diyen HDP'liye Mansur Yavaş'tan destek: İnşallah
28.05.2022 12:50

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Sözde Milliyetçi diye parlatılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Van'da vatandaş ve esnafla sohbet etti. Ziyaret sırasında, Yavaş'a oy veren milliyetçi seçmenleri üzecek bir diyalog yaşandı. Sözde "Ülkücü" diye parlatılan Yavaş, bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.

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CHP'li belediye başkanları dün Van'da esnaf ziyaretinde bulundu. CHP Belediye Başkanları Çalıştayı'na katılmak üzere kente gelen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, merkez İpekyolu ilçesindeki Cumhuriyet Caddesi'nde ayrı ayrı esnaf ziyareti yaptı.



İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu da vatandaşlarla görüştükten sonra beraberindeki belediye başkanlarıyla Kazım Karabekir Caddesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.





MANSUR YAVAŞ'TAN DEMİRTAŞ DUASI
Milliyetçi diye parlatılan CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, ziyaret sırasında, Yavaş'a oy veren milliyetçi seçmenleri üzecek bir diyalog yaşandı. Sözde "Ülkücü" diye parlatılan Yavaş, bir vatandaşın, "Selahattin Demirtaş'ı istiyoruz" demesi üzerine, "İnşallah" cevabını verdi.

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