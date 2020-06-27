Şehit Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk'ün vasiyeti olan caminin temeli atıldı

27.06.2020 23:24

17 Ekim 2019 tarihinde Van'ın Çaldıran ilçesinde şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, adına cami yaptırılmasını vasiyet etmişti. Şehidin o isteği yerine getirildi ve adını taşıyacak caminin temeli Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle atıldı.

Piyade Uzman Çavuş Eren Öztürk, 2019 yılında Van'ın Çaldıran ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşmüştü.

Öztürk'ün ölmeden 3 yıl önce "şehit olursam adıma cami yaptırın" vasiyeti için hem hayır severler hem de yetkililer harekete geçmişti.

Şehidin adını taşıyacak caminin temeli, Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen törenle atıldı.