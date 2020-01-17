Şehit Piyade Binbaşı Şevket Tombul'a acı veda! Eşkişehir'de binlerce kişi şehidini uğurladı... 17.01.2020 18:26

Suriye’nin Tel Abyad ilçesinde teröristlerin hazırladığı bombalı aracın patlaması sonucu şehit olan Piyade Binbaşı Şevket Tombul, gözyaşları içinde memleketi Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı. Abla Şefika Dumanın şehit kardeşinin naaşının başında, "Bu çok acıymış. Bu acının tarifi yok" kelimelerini söylerken, kardeşini "Kahramanım" diyerek uğurlaması tüyleri diken diken etti. Sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Şevket Tombul’un naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği'ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Barış Pınarı Harekâtı bölgesinde bulunan Tel Abyad'ın güneydoğusu Ayn Suluk'ta teröristlerin gerçekleştirdiği ve 3 askerin şehit olduğu bombalı araçlı saldırıda hayatını kaybeden Piyade Binbaşı Şevket Tombul'un şehadet haberi, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde bulunan annesi Şehnaz ve baba Necdet Tombul'a dün ulaştırıldı. Şehit düşen Tombul'un naaşı, sabah saatlerinde Şanlıurfa GAP Havaalanında düzenlenen resmi törenin ardından memleketi Eskişehir'e getirildi. Reşadiye Camii'nde cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazı öncesinde şehidin ailesi cami bahçesinde taziyeleri kabul etti.

Abladan şehit kardeşine: "Kahramanım"

Eskişehirli şehit Şevket Tombul'un eşi Aslıhan Tombul, baba Necdet Tombul, anne Şehnaz Tombul, abla Şefika Duman ve kardeşi Emrah Tombul, düzenlenen törende tabutun başından ayrılmadı. Uzun uzun tabuta sarılan ve gözyaşlarına hâkim olamayan aile, şehidin naaşını öperek uğurladı. Abla Şefika Duman, şehidin naaşının başında, "Bu çok acıymış. Bu acının tarifi yok" kelimelerini söylerken, kardeşini "Kahramanım" diyerek uğurladı. Şehidin Kumsal adından 4 yaşında bir kız ve Kıvanç adında 6 aylık bir erkek çocuğu bulunurken, Kıvanç'ı en son 8 günlükken gördüğü belirtildi.

İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından Şehit Tombul'un cenazesi tekbirlerle top aracına konuldu. Burada sevenleri tarafından dakikalarca tabutu öpülen Şehit Şevket Tombul'un naaşı, toprağa verileceği Kanlıpınar Şehitliği'ne gözyaşları arasında götürülerek defnedildi.

Cenaze törenine Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Eldemir, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Hava Orgeneral Atilla Gülan, Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, AK Parti Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Eskişehir Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Üniversitesi Rektörü Şafak Ertan Çomaklı, şehidin ailesi, yakınları, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.