Şehit babasından duygulandıran mesaj: Şeref duyuyorum

Eli kanlı Esad rejiminin idlib'deki kalleş saldırısı sonrası 34 askerimiz şehit oldu. Türkiye zor günlerden geçerken, Türk halkı ve özellikle şehit aileleri vakur duruşunu korudu. İdlib şehitlerinin ailelerinin verdiği duygusal mesajlar 2017'de şehit düşen Ahmet Alp Taşdemir'in babasının hafızalardan silinmeyen sözlerini akıllara getirdi.
İdlib'de Esad rejiminin kalleş saldırısı sonrası 34 Mehmetçiğimiz şehit oldu. Gelen acı habere rağmen şehit ailerleri ve diğer vatandaşlarımız vakur duruşunu her zamanli gibi muhafaza etmeyi başardı ve "Vatan sağ olsun" dedi.
"ŞEREF DUYUYORUM"
İdlib şehitlerinin ailelerinin vakur duruşu ve duygulandıran açıklamaları 2017'de şehit olan özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir'in babasının hafızalardan silinmeyen konuşmasını bir kez daha akıllara getirdi.
Baba Taşdemir, oğlunun şehadeti üzerine "Bu ezan ve bayrak, necip milletin omuzunda yücelmeye devam edecek. Benim oğlum peygamberlerin yanında olan şehadet makamına ulaştı. Doğduğunda Rabbim bizi şereflendirmişti, şehit olarak ölümüyle de yine şereflendirdi. Bunun için ben Rabbimin hükmüne boyun eğdim. Hiç şikayetim yok. Rabbimizden gelen başım gözüm üstüne. Bizim ümmetimiz, milletimiz, vatanımız sağ olsun. Allah bu millete zeval vermesin. Siyonistlerle, kafirlerle, haçlılarla cihat ederken benim oğlum şehit oldu, bundan şeref duyuyorum. Elhamdülillah Rabbim bize böyle bir makamı lütfetti. Şeref duyuyorum." sözleriyle Türkiye'yi duygulandırmıştı.
HAİN SALDIRIDA ŞEHİT OLMUŞTU
Özel harekat polisi Ahmet Alp Taşdemir, 2017 yılında Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde PKK'lı teröristlere ait hücre evine düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada şehit olmuştu.
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