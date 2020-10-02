Şehir içi toplu ulaşımda HES kodu dönemi: İstanbulkartlar kişiselleştirilecek

İçişleri Bakanlığının koronavirüsle mücadele kapsamında şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu şartı getirmesi sonrası belediyeler çalışmalara başladı. Buna göre Sağlık Bakanlığı tarafından iletilecek tanısı konmuş koronavirüs taşıyıcıları ya da temaslı olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkartları askıya alınacak. Bu çalışma kapsamında anonim olan İstanbulkartlar da kişiselleştirilecek.

İçişleri Bakanlığı'nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları kapsıyor.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, İstanbulkart ile Sağlık Bakanlığı Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması arasında entegrasyonunun sağlanması noktasında, İBB iştiraki BELBİM ile Sağlık Bakanlığı teknik ekipleri gerekli teknik entegrasyon çalışmalarına başladı.

ENTEGRASYON SAĞLANACAK

Sağlık Bakanlığı tarafından üzerinde uzlaşılacak olan entegrasyon servislerin hazır hale getirilmesinden hemen sonra, iki hafta içerisinde İBB gerekli entegrasyonu sağlayacak. Böylece İstanbul'daki şehir içi toplu ulaşım seyahatlerinde HES kodu kullanılmaya başlanacak.

COVID TANISI KONANIN İSTANBULKART'I ASKIYA ALINACAK

Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı'nca İBB'ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart'ları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı'na raporlanacak.

İSTANBULKART'LAR KİŞİSELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan, İBB; şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan anonim İstanbulkart'ların kişiselleştirilmesine yönelik çalışmalara başladı. Bu tür İstanbulkart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.

34,3 MİLYON İSTANBULKART BULUNUYOR

İstanbul'da toplam 34 milyon 260 bin 87 adet İstanbulkart bulunuyor. Bunların 8 milyon 260 bin 87 adedi (Yüzde 24) kişiselleştirilmiş durumda.

Pandemi sürecinde İstanbulkart kullanımı düştü. Örneğin, Ağustos 2020'de aktif kullanılan İstanbulkart sayısı 7 milyon iken bunların 2 milyon 800 bini (Yüzde 40) kişiselleştirilmiş İstanbulkart'lardan oluşuyor.