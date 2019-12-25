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Sefaköy Metrobüs Durağı'nda dikkat çeken görüntü

25.12.2019 22:13

İstanbul’da mesainin bitimiyle birlikte metrobüs hattının bazı duraklarında uzun kuyruklar oluştu.​ Beylikdüzü’nden Kadıköy’e kadar sefer yapan Metrobüs hattının bazı duraklarında, akşam mesainin bitimiyle birlikte dikkat çeken yoğunluk yaşandı. Metrobüs hattının bazı duraklarında yaşanan yoğunluk nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. Sefaköy Durağı'ndan kaydedilen görüntülerde, metrobüs hattının Beylikdüzü istikametinde oluşan metrobüs kuyruğunun Atatürk Havalimanı kavşağına kadar uzadığı görüldü.


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