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  • 17.12.2019 15:27
  • Son Güncelleme: 17.12.2019 15:27

erken pes etti: Tam bir ömür törpüsü!

Göreve geldiği günden daha da çok artan trafik hakkında açıklamalarda bulunan ’li Başkanı , erken havlu attı. Seçimlerden önce trafik problemini çözeceğine ilişkin vaatlerde bulunan İmamoğlu, "’da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda” ifadelerini kullandı.

, 'nde " Ulaşımını Konuşuyor" başlıklı, "Sürdürülebilir Ulaşım Kongresi" düzenledi. 2 gün sürecek kongrede ilk konuşmayı, ulaşımdan sorumlu İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir yaptı. Demir'in ardından İBB Başkanı , kongrenin açılış konuşmasını gerçekleştirdi.

"TAM BİR ÖMÜR TÖRPÜSÜ"
Göreve gelmeden önce İstanbul'un ulaşım problemini çözeceği vaadinde bulunan İmamoğlu, çabuk pes etti. İmamoğlu, "İstanbul'da ulaşım maalesef hepimiz için çok zorlu bir kişilik sınavı, tam bir ömür törpüsü durumunda" dedi.

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