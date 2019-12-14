Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Bazı duraklarda yoğunluk oluşurken, Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında İETT otobüsleri ile ring seferi yapılıyor. Metrodaki teknik arıza devam ediyor.
Son dakika: İstanbul'da ulaşım çilesi! Metro seferleri durdu, metrobüs arızalandı
Son dakika haberi... İstanbul'da bazı metro seferlerinde aksama yaşanıyor. Metro İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve M1B Yenikapı-Kirazlı metro hattında teknik bir arıza nedeniyle Yenikapı-Aksaray istasyonları arasında seferler durdu. Ayrıca Florya durağında arızalanan metrobüs nedeniyle yolda uzun kuyruklar oluşurken, seferler bir süre yapılamadı.
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