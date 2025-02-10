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Sayaç okumaya gelen görevliyi horoz kovaladı!
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Sayaç okumaya gelen görevliyi horoz kovaladı!

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2025 16:17 Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2025 16:17

Elazığ'da doğal gaz sayacı okumak için bir iş yerine gelen görevli, beklenmedik bir saldırıya uğradı. Kapı önünde dolaşan horozun hedefi olan görevli, yolun karşısına kadar kovalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan ilginç görüntüler, horozun görevliyi nasıl takip ettiğini gözler önüne serdi.

Elazığ'da bir iş yerinin sayacını okumaya gelen doğal gaz dağıtım firmasının görevlisi, horozun saldırısına uğradı. Horozun görevliyi yolun karşısına kadar kovaladığı anlar, kameraya yansıdı.

Olay, Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Doğal gaz sayacı okumak için bir iş yerine gelen görevli, kapının önünde dolaşan horozun saldırısına uğradı. Bunun üzerine görevli koşmaya başladı. Ancak horoz, görevlinin peşini bırakmadı. Görevli, yolun karşısına geçerek horozdan kurtuldu. O anlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

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