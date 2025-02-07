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Casuslardan korunma kitapçığı!
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Casuslardan korunma kitapçığı!

Giriş Tarihi: 07 Şubat 2025 21:30 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2025 21:30

Milli İstihbarat Akademisi (MİA), Erken Cumhuriyet Dönemi'ne ait önemli bir belgeyi Latin harflerine çevirerek yeniden yayımladı. 1928 yılında Osmanlıca kaleme alınan "Casuslardan Korunma" başlıklı kitapçık, halkı casusluk tehditlerine karşı bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Belge, dönemin tehdit algılarını, devletin istihbarat faaliyetlerine bakışını ve halkı bilgilendirme yöntemlerini ortaya koyarken, I. Dünya Savaşı'nda İngilizlerin Osmanlı askerlerine yönelik psikolojik savaş stratejilerine de ışık tutuyor. Tarih ve istihbarat araştırmaları için önemli bir kaynak olan bu çalışma, Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki güvenlik anlayışını gözler önüne seriyor.

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