Saplantılı tacizci Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Cebrail Can Kalaycı olayı nedir?

22.08.2020 14:56

Sosyal medyada gündem olan Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı olayı nedir? Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Kilis Devlet Hastanesi’nde çalışan doktor Hacer D’yi 7 yıldır taciz ettiği iddia edilen Cebrail Can Kalaycı Twitter’da TT oldu. Dershanede tanıştığı Hacer D.’yi sözlü ve yazılı olarak taciz ettiği öne sürülen Kalaycı hakkında Kilis Başsavcılığı da açıklama yaptı. Peki, Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı?

Cebrail Can Kalaycı kimdir? Cebrail Can Kalaycı tutuklandı mı? Sosyal medyanın gündemine oturan Cebrail Can Kalaycı olayı nedir? Dershanede tanıştığı Hacer D. isimli kadını 7 yıl boyunca taciz ettiği öne sürülen Kalaycı hakkında Kilis Başsavcılığı açıklama yaptı. Genç kadın sürekli telefonla taciz ve tehdit mesajları aldığını belirtirken, Kalaycı hakkındaki soruşturma dosyasının sürdüğü öğrenildi.

CEBRAİL CAN KALAYCI TUTUKLANDI MI?

KİLİS BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Adı geçen Cebrail Can Kalaycı hakkında müşteki Hacer Demirer'e karşı tehdit, hakaret, cinsel taciz ve şantaj suçlarından yürütülen bir soruşturma dosyası var, bu dosyada şahıs hakkında imza atma şeklinde bir adli kontrol kararı verilmiş, bunun dışında aile mahkemesince 7.8.2020 tarihi itibariyle 6 ay uzaklaştırma kararı verilmiş, bu tedbirin ihlal edildiğine dair dosyaya yansıyan bir durum söz konusu olmamış, GSM kayıtlarına göre kişinin şu anda 60-70 adet aktif telefon hattı mevcut, sayı çok daha fazla ama bazılarını pasif hale getirmiş, şahıs psikolojik yönden değerlendirilmek üzere adli tıp şube müdürlüğüne gönderilmiş ve hakkında ağır depresyon nedeniyle davranışlarını yönlendirme yeteneğinin azıldığı şeklinde rapor düzenlenmiş, başsavcılık emniyet ve müşteki vekili ile irtibata geçip uzaklaştırma kararının ihlali ile ilgili gelişmeleri takip edecek.

Bunun dışında kişinin gözlem altına alınması (akıl hastanesi) ile ilgili karar alınabileceği iletildi. Çünkü adli tıp raporu zaten bir sağlık kurumuna yönlendirilmesi gerektiği şeklinde görüş bildirmiş. Ayrıca GSM hatları ile ilgili inceleme yapılacak.

CEBRAİL CAN KALAYCI KİMDİR?

Profesör bir babanın oğlu olduğu belirtilen Cebrail Can Kalaycı'nın, dershanede Hacer D. ile tanıştıktan sonra, genç kadına saplantılı şekilde sürekli mesajlar atarak takip ettiği ve tehdit ettiği belirtiliyor. Genç kadını okul bittikten sonra çalıştığı hastanede de taciz ettiği iddialar arasında bulunuyor.

Hacer D.'nin avukatı İslim Arğıllı Suvat, şiddetin yalnızca fiziksel şiddet olmadığını, müvekkilinin yaşadığının ağır bir psikolojik şiddet olduğunu belirterek, "Müvekkilim Hacer D., tarafından Cebrail Can K.'ya kişinin huzur ve sükûnunu bozma suçundan 2014 yılında Erzurum Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Sanık ceza aldı, fakat adli sicil kaydında herhangi bir suç kaydı olmadığı için hükmün açıklanması geri bırakıldı, ceza ertelendi. 2.dava Erzurum'da tehdit ve hakaret suçlamasıyla dava açıldı. Duruşmalar devam ediyor. 2020 yılında da Tehdit, hakaret, cinsel taciz, kişinin huzur ve sükûnunu bozma, kişisel verilerin hukuka aykırı elde edilmesi suçlarından dolayı dava açtık, duruşmaları devam ediyor" dedi.

MEZUNİYET TÖRENİNE GİTMİŞ

Av. İslim Arğıllı Suvat, konuşmasını şu şekilde sürdü.: "2020 yılı Ocak ayında müvekkilim Kilis Devlet Hastanesi'ne atandı. Şahıs okulu bırakıp müvekkilimin peşinden Kilis'e geliyor. Şahsın ailesi aslında Malatya'da, babası profesör. Şahsın Kilis'te hiçbir bağlantısı yokken müvekkilimin peşinden Kilis'e geliyor. 2020 Ocak ayından bu güne kadar müvekkilim Hacer D.'ye bin 600 farklı hattan mesajlar, görüntülü aramalar mevcut. Müvekkilimin mezuniyet törenine dahi giderek videolara çekmiş. İnternetten indirdiği çıplak kadın görsellerine müvekkilimin başını montajlayarak ailesine ve tanıdıklarına göndermekle tehdit ediyor. Müvekkilim nöbetten çıkarken arkadan fotoğraflarını çekip atıyor. Son 2 yılda sürekli tacizin ve şantajın dozu artıyor. Kilis'te hem Aile Mahkemesi'nde 6284 sayılı kanuna göre üst sınırdan uzaklaştırma kararı aldık. Aynı kararda müvekkilimin kimlik bilgilerinin gizlenmesini de talep ettik. Nöbet listelerinde dahi adının yer almamasını istedik. Sağlık Bakanlığı'nın sitesinde tayin kararlarında da kimlik bilgilerinin yer almaması için talepte bulunduk. Taleplerimiz kabul edildi fakat uygulanmasında büyük sıkıntı yaşıyoruz"