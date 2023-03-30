RAMAZAN İMSAKİYE
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SON DAKİKA: Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı

SON DAKİKA: Şanlıurfa’da feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
30.03.2023 17:23 - Son Güncelleme: 30.03.2023 17:24

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Şanlıurfa’da bir kamyon ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

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Şanlıurfa'da bir kamyon ve 2 kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında ilk belirlemelere göre 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Kaza, Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun Organize Sanayi Bölgesi (OSB) çıkışında yaşandı. İddiaya göre, Hakan A.'nın kullandığı 63 L 5504 plakalı kamyon, İlhan Yetim yönetimindeki 80 ADT 557 plakalı otomobil ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 63 M 5129 plakalı kamyonet çarpıştı. Yaşanan zincirleme kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kamyonet sürücüsü İlhan Yetim ve aynı araçta bulunan Abdullah Karataş'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 4 kişi ise ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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