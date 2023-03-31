RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir evde 6 ölü... Öğretmen Hüseyin Fırat anne, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti

Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir evde 6 ölü... Öğretmen Hüseyin Fırat anne, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti

Elazığ Sanayi Mahallesi'nde bir evde 6 ölü... Öğretmen Hüseyin Fırat anne, babası ve 3 kardeşini öldürüp intihar etti
31.03.2023 17:25 - Son Güncelleme: 31.03.2023 17:25

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Son dakika haberi: Elazığ'da bir evde 6 kişi ölü bulundu. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerin ardından olayın ayrıntıları da ortaya çıktı. İşte Elazığ'da dehşete düşüren ve 6 kişinin hayatını kaybettiği olayın detayları...

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Son dakika haberi... Olay, merkez Salıbaba Mahallesi Ümran Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen öğretmen Hüseyin F., henüz bilinmeyen bir nedenle eve girip ailesi ile tartıştı.

Tartışmanın ardından Hüseyin F., yanında getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı. Hüseyin F., babası Cuma Ali, annesi Zeynep, kardeşi Remziye ve engelli kardeşleri Yusuf ve Mesut'a ateş ettikten sonra silahı başına dayayarak intihar etti.

EKİPLER, 6 KİŞİYİ KAFASINDAN VURULMUŞ HALDE BULDU
Doğal gaz kaçağı ihbarı yapılmasının ardından polis ve itfaiye ekipleri bölgeye intikal etti. İhbarın yapıldığı eve giren ekipler, içeride 6 kişiyi kafasından vurulmuş halde buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, özel harekat ve destek ekipleri sevk edildi. İçeri giren sağlık ekipleri, yaptıkları ilk incelemede 6 kişinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Hüseyin, Zeynep, Remziye, Cuma Ali, Yusuf ve Mesut F.'nin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere morga kaldırılırken, olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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