RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Haber Videoları Şanlıurfa Haliliye'de çocukları tartışan aileler tüfekle taşla sopayla birbirine girdi: 14 yaralı 4 gözaltı

Şanlıurfa Haliliye'de çocukları tartışan aileler tüfekle taşla sopayla birbirine girdi: 14 yaralı 4 gözaltı

Şanlıurfa Haliliye'de çocukları tartışan aileler tüfekle taşla sopayla birbirine girdi: 14 yaralı 4 gözaltı
12.04.2022 09:33

OTOMATİK OYNAT

Haber 03:18
Pınar Gültekin davasında 11....
Haber 01:07
Mansur Yavaş, Meral Akşener'i...
Haber 02:15
17 yaşındaki Cemile Şenel'in...
Haber 01:54
Bağırsaktan cinsel organ...
Haber 01:40
AK Parti ulaşım zammı için...
Haber 02:08
100 bin liralık amblemleri...
Haber 02:00
Münevver Karabulut'un...
Haber 01:49
Aksaray'da 40 ton kuru soğan...
Haber 00:20
Köpek saldırısı kamerada
Haber 03:27
Kontrolden çıkan otomobil...
Haber 00:47
Arkadaşının boğazını kesti!...
Haber 01:00
300 kaçak yapının yıkımına...

Şanlıurfa'da oyun oynayan çocukları tartışan iki aile birbirine girdi. Tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgada 14 kişi yaralandı 4 kişi ise gözaltına alındı park halindeki 3 araç da hasar gördü.

Haber Videoları

Şanlıurfa'da, oyun oynayan çocukları tartışan iki ailenin tüfekli, bıçaklı, taşlı ve sopalı kavgasında 14 kişi yaralandı. 4 kişinin gözaltına alındığı kavgada, park halindeki 3 araç ise hasar gördü.

Kavga Konuklu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, oyun oynayan çocukları tartışan iki komşu aile, birbirine girdi. Ay ve Aslan ailelerinin yakınlarının da dahil olduğu kavgada tüfek, bıçak, taş ve sopalar kullanıldı. 14 kişinin yaralandığı kavga, ihbarla gelen polislerin tazyikli su ve biber gazlı müdahalesi ile sona erdi. Ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırılırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli de gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Park halindeki 3 aracın da hasar gördüğü kavga sonrası polis ekipleri, hem mahallede hem de hastane önünde güvenlik önlemi aldı.

SON DAKİKA